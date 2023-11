Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: l'élan d'optimisme semble progressivement retomber information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement lundi, première séance d'une semaine qui sera marquée par la fête américaine de Thanksgiving, une période traditionnellement calme pour les marchés financiers.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - désormais passé sur l'échéance décembre - grignote six petits points à 7251 points, annonçant une ouverture autour de l'équilibre.



Le marché parisien avait achevé la séance de vendredi sur une hausse de 0,9% vers 7.234 points, soit une progression hebdomadaire de 2,7% qui lui permet désormais d'engranger plus de 6% depuis le 20 octobre dernier.



Malgré les gains signés la semaine passée, l'élan d'optimisme qui avait récemment porté les places mondiales - né du reflux de l'inflation et de la tonalité plus accommodante de la Fed - semble progressivement retomber.



'Nous considérons la configuration haussière du moment fragile', soulignent les analystes de Kiplink Finance, qui notent que tout en conservant a minima sa tendance haussière, l'indice CAC 40 fait toujours preuve de 'fébrilité'.



'A court terme, l'indice parisien est confronté à une zone de défi, celui de se stabiliser durablement sur les 7200 points pour poursuivre sa séquence positive', estime la société de Bourse.



La période de Thanksgiving, qui verra les marchés américains fermer leurs portes jeudi et n'ouvrir que pour une séance écourtée vendredi, semble par ailleurs peu propice à la prise de risques.



Les investisseurs devraient éviter de prendre de nouvelles positions, les volumes s'annoncent faibles et peu d'éléments paraissent susceptibles de faire réagir les marchés.



Les résultats de Nvidia sont attendus demain soir après la clôture, mais le potentiel haussier du titre semble limité au vu de l'envolée de 237% du cours de Bourse du fabricant de puces cette année.



Plusieurs indicateurs animeront également la semaine, avec notamment au programme les chiffres des indices PMI en zone euro jeudi, qui devraient confirmer la contraction de l'activité sur le Vieux Continent.



Aux Etats-Unis, les indicateurs avancés du Conference Board (lundi), les ventes de logements anciens (mardi) et les commandes de biens durables (mercredi) seront les principales statistiques à surveiller dans les jours qui viennent.



Reste à savoir si la récente tendance haussière a préparé le terrain au fameux 'rally' de fin d'année, ou si les marchés boursiers sont au contraire mûrs pour une nouvel épisode de consolidation.



Certains analystes estiment qu'il est loin d'être certain que les marchés connaîtra une fin d'année très positive, les valorisations actuelles les rendant vulnérables aux mauvaises nouvelles.



'Les valorisations sont probablement les plus tendues que nous ayons connues cette année, avec des taux aussi élevés', préviennent les stratèges de Lombard Odier Investment Managers.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans se tend légèrement au-delà de 4,44%, mais perdent quasiment 50 points de base sur un mois, alors que la probabilité d'une nouvelle hausse de taux de la Fed d'ici à la fin de l'année est désormais évaluée à zéro.



Dans ce contexte, l'euro poursuit sa remontée face au dollar, aux abords de 1,0920, établissant un nouveau plus haut depuis la fin du mois d'août.



'Les fonds spéculatifs sont actuellement positionnés à l'achat sur l'euro avec un objectif à 1,10 dollar', font remarquer les équipes de DeftHedge, un spécialiste de la gestion du risque.



Du côté de l'énergie, les cours pétroliers tentent de se ressaisir après quatre semaines consécutives de repli, le Brent gagnant 0,8% à 81,2 dollars tout comme le WTI américain qui reprend 0,8% à 76,5 dollars.



'La vente de jeudi ressemblait à un mouvement de capitulation, signalant potentiellement un creux de la vague', souligne-t-on chez Saxo Bank.



Pour la banque danoise, l'effondrement du pétrole brut va de nouveau attirer l'attention sur la réunion de l'OPEP, prévue dimanche prochain.





