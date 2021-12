Marché: l'aversion au risque s'accentue face au virus information fournie par Cercle Finance • 20/12/2021 à 08:37

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en forte baisse lundi à l'ouverture, les mesures de confinement prises dans plusieurs pays européens replongeant les marchés dans un climat d'aversion pour le risque.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - désormais passé sur l'échéance janvier - décroche de 165 points à 6749,5 points, annonçant une lourde correction à l'ouverture.



La dégradation de la situation sanitaire aux Pays-Bas, en Autriche et en Allemagne - qui s'accompagne de la mise en oeuvre de mesures de restriction à la circulation - fait craindre un nouveau coup de frein à l'économie européenne.



Les gouvernements du Royaume-Uni, de l'Espagne et de l'Irlande réfléchiraient eux aussi à de possibles confinements, ce qui limite là encore l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués.



'Le secteur des services, et tout particulièrement celui du tourisme, sont les plus vulnérables à la mise en place de ces restrictions aux interactions sociales', rappelaient la semaine dernière les équipes de Goldman Sachs.



La banque d'affaires américaine estime que la situation est d'autant plus dommageable que la saison des fêtes de fin d'année représente une période importante pour les métiers des voyages et des loisirs.



L'approche de la fin de l'année favorise habituellement un mouvement haussier sur les marchés boursiers, mais c'est la prudence qui devrait être de mise cette année au vu de la propagation rapide du variant Omicron.



La séance des 'quatre sorcières' de vendredi avait déjà donné lieu à une vague de dégagements au lieu des traditionnels achats des 'vedettes de l'année' dans le cadre des habillages de bilans.



En Asie, la Bourse de Tokyo a fini sur un repli de 2,1% lundi, tandis qu'à Hong Kong, l'indice Hang Seng s'apprêtait lui aussi à terminer la journée sur des pertes de plus de 2%.



Bien que la Réserve fédérale ait confirmé le resserrement de sa politique monétaire, levant ainsi une lourde incertitude sur les marchés, il n'est plus du tout sûr que les marchés boursiers connaîtront une fin d'année positive.



Les cours ont bien progressé cette année (+25% pour le CAC 40 depuis le 1er janvier) et les investisseurs pourraient être tentés de vendre les valeurs gagnantes de leurs portefeuilles avant de commencer à établir une nouvelle stratégie en vue de l'exercice 2022.



L'absence de nombreux intervenants pour les fêtes qui se traduit par un manque de liquidité risque bien d'amplifier le phénomène.



Les volumes s'annoncent en effet peu étoffés durant cette semaine qui sera partiellement écourtée en raison de Noël, puisque le marché parisien clôturera à 13h00 vendredi avant le week-end de Noël.