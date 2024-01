Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: l'attentisme prévaut avant le FOMC information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 11:34









(CercleFinance.com) - Les principales Bourses européennes ne bougent guère ce mercredi (-0,1% à Londres et à Francfort, stabilité à Paris), l'attentisme prévalant à quelques heures de la conclusion de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC).



'Nous nous attendons à ce que la Fed modifie la formulation des prévisions, en supprimant le biais de la hausse maintenant qu'aucun responsable n'a prévu de hausses supplémentaires dans ses prévisions de taux d'intérêt de base', estime Tiffany Wilding.



Selon cette économiste chez PIMCO, le président Powell 's'abstiendra de signaler une baisse des taux en mars, préférant conserver l'option d'une 'réunion en direct' au mois de mars, avec une possible baisse des taux'.



En attendant ce rendez-vous ce soir, de ce côté-ci de l'Atlantique, les opérateurs ont pris connaissance d'un recul de 0,3% du PIB de l'Allemagne sur les trois derniers mois de 2023, conformément à une première estimation rendue publique le 15 janvier.



'La baisse de la production industrielle et la faiblesse de l'indice Ifo du climat des affaires laissent penser que l'économie allemande se contractera à nouveau au premier trimestre', prévient Commerzbank.



Parmi les publications d'entreprises du jour en Europe, celles de GSK (-1% à Londres) et surtout de Novartis (-4% à Zurich) et de H&M (-9% à Stockholm) sont boudées par les investisseurs, à la différence de celle de Santander (+2% à Madrid).





