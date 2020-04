Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : l'attentisme prévaut avant la Réserve fédérale Cercle Finance • 28/04/2020 à 08:33









(CercleFinance.com) - Après sa forte progression de la veille, la Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note stable voire légèrement haussière mardi matin, dans un marché attentiste alors que débute la réunion de deux jours de la Réserve fédérale. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison mai - grappille 8,5 points à 4482,5 points, annonçant un début de séance autour de l'équilibre. Le marché parisien avait fini au plus haut du jour lundi (+2,5%) - au contact des 4505 points - à l'issue d'une séance caractérisée par une vague d'arrachage des cours et la quasi-disparition des ordres de vente. Les volumes s'annoncent toutefois limités ce mardi dans l'attente du communiqué de la Fed, qui sera l'occasion demain de faire le point sur les mesures spectaculaires mises en place depuis le début de la crise. Sachant que l'objectif des 'Fed funds' se situe déjà entre 0% et 0,25%, les investisseurs ne prévoient pas d'annonces spectaculaires dans le communiqué que publiera la Fed. Personne ne semble néanmoins disposé à lutter contre la banque centrale pour le moment ('Don't fight the Fed'), alors que certaines rumeurs évoquent l'expérimentation de taux négatifs, une politique qui consisterait à rémunérer les déficits et à décourager l'épargne, Les intervenants attendent aussi les déclarations de la BCE, qui aura pour mission jeudi d'alléger les pressions qui pèsent actuellement sur les compartiments des dettes souveraine et d'entreprise en Europe. En attendant, les investisseurs surveilleront aujourd'hui l'indice de confiance des consommateurs américains établi par le Conference Board. Une chute d'ampleur semble inévitable au vu des enquêtes PMI et de l'indice de l'Université du Michigan publiés la semaine dernière. La saison des résultats se poursuit par ailleurs avec les publications de 3M, BP, Caterpillar, Merck, Pfizer et PepsiCo, toutes attendues dans la journée. Sur le marché de l'énergie, les investisseurs semblent vouloir continuer à ignorer la dégringolade des cours du pétrole, notamment celle du baril de brut léger américain (WTI) qui poursuit son décrochage en cédant 13% à 11 dollars. Pour ce qui concerne le CAC, les analystes techniques estiment qu'il est important que l'indice ne revienne pas tester trop rapidement son support de court terme établi à 4350 points au vu du contexte sensible du moment.

