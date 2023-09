Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: l'attentisme prévaut avant de grands rendez-vous information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 11:53









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé ce mardi (+0,4% à Londres, mais -0,5% à Francfort et -0,4% à Paris), les opérateurs ne sachant manifestement guère sur quel pied danser avant les grands rendez-vous de la semaine.



'L'attentisme des investisseurs devrait s'imposer avant la publication de l'inflation aux Etats-Unis en août, mercredi, et la décision de politique monétaire de la BCE, jeudi', expliquait ainsi Kiplink Finance dans son point du matin.



Ce dernier soulignait que le verdict de la BCE 'interviendra dans un climat de grande incertitude car les pressions sur les prix restent élevées alors que les données montrent que l'activité économique est en train de ralentir fortement'.



En attendant ce rendez-vous, l'institut ZEW a donné une image contrastée du sentiment économique pour l'Allemagne ce matin : l'indice de la situation actuelle a chuté de 8,1 points à -79,4, mais celui des perspectives a augmenté de 0,9 point à -11,4.



'De plus en plus de répondants anticipent des taux d'intérêt stables dans la zone euro et aux États-Unis. En outre, les experts s'attendent à un nouvel assouplissement de la politique monétaire de la Chine', expliquait Achim Wambach, le président du ZEW.



Dans l'actualité des valeurs, SAP perd près de 3% à Francfort, dans le sillage d'une publication trimestrielle jugée décevante de son pair américain Oracle, marquée par des revenus inférieurs aux attentes.



SES-imagotag bondit de 9% à Paris, au lendemain de la publication de résultats de premier semestre 2023 qui 'reflètent une très forte performance opérationnelle' selon Stifel, qui reste à 'achat' sur le titre.





