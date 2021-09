Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : l'attentisme domine en Europe information fournie par Cercle Finance • 03/09/2021 à 11:42









(CercleFinance.com) - Dans l'expectative du rapport sur l'emploi américain en début d'après-midi, les Bourses européennes gravitent autour de leurs équilibres (+0,1% à Londres et à Francfort, -0,3% à Paris) sur fond d'indices PMI composites mitigés. A 59,0 en août, l'indice PMI IHS Markit de l'activité globale dans la zone euro s'est replié par rapport à juillet (60,2, son plus haut niveau depuis juin 2006), mais a continué de signaler une croissance soutenue de l'activité dans le secteur privé. 'Le variant Delta a maintenant gagné l'Europe continentale tandis que les pénuries de matières premières et les goulets d'étranglement dans le domaine des transports continuent de freiner l'activité des entreprises', note Joe Hayes, senior economist à IHS Markit. De son côté, l'indice PMI composite du Royaume Uni est ressorti à 54,8 en données définitives au titre du mois en cours, contre 55,3 en estimation flash, et en repli d'autant plus fort par rapport à 59,2 en juillet. Les opérateurs seront aussi attentifs, cet après-midi, au rapport sur l'emploi américain pour juillet, pour lequel le consensus attend à la fois une baisse des créations d'emplois non agricoles et du taux de chômage, puis aux indices PMI et ISM des services. Sur le front des valeurs, Shell reste à peu près stable à Amsterdam, malgré la détection par le groupe énergétique de dommages sur des installations offshores dans le golfe du Mexique, à la suite du passage de l'ouragan Ida. Technip Energies s'adjuge 5% à Paris, alors que TechnipFMC a annoncé la vente de 17,6 millions d'actions du groupe dans une transaction privée avec HAL Investments, pour un prix de 11,15 euros par titre.

