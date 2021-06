Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : l'attentisme domine en Europe Cercle Finance • 25/06/2021 à 11:24









(CercleFinance.com) - Les principales Bourses européennes ne maintiennent proches de leurs équilibres (+0,1% à Londres, -0,2% à Francfort et à Paris), au lendemain d'une séance faste à Wall Street avec des gains de plus de 0,9% pour le Dow Jones et de 0,7% pour le Nasdaq. 'La perspective de dépenses budgétaires supplémentaires a dopé le sentiment', expliquait jeudi soir Wells Fargo, après que Joe Biden a annoncé qu'un groupe bipartisan de sénateurs a trouvé un accord sur un plan d'infrastructures. 'Le texte comprend 579 milliards de dollars de nouvelles dépenses visant à rénover les routes et les ponts, investir dans le réseau électrique de la nation et étendre les services Internet haut-débit', précisait la banque californienne. Cet après-midi, toujours aux Etats-Unis, les opérateurs prendront connaissance des revenus et des dépenses de ménages pour le mois de mai, accompagnés d'un indicateur de prix suivi par la Fed, ainsi que de l'indice UMich de confiance des consommateurs. Dans l'actualité des valeurs européennes, Roche a reçu de la FDA des Etats-Unis une autorisation d'utilisation en urgence pour Actemra/RoActemra par voie intraveineuse pour le traitement de la Covid-19 chez les patients hospitalisés. De son côté, Sanofi s'est vu octroyer par la Commission européenne deux approbations pour son Libtayo (cemiplimab) dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules, d'une part, et du cancer de la peau, d'autre part.

