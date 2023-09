Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: l'attention se tourne de nouveau vers l'inflation information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 08:33

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait amorcer un petit rebond jeudi à l'ouverture après avoir enchaîné cinq séances consécutives de baisse, mais la prudence devait rester de mise avant une statistique de l'inflation en Allemagne qui pourrait faire office de test pour les marchés.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison octobre - grignote à peine 0,5 point à 7091 points, annonçant un début de séance sans trop de prises de risques.



La crainte des effets de taux d'intérêt maintenus à des niveaux élevés pendant une période prolongée a récemment coupé l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués en raison de leur implication sur la croissance.



A Paris, le CAC reste prisonnier d'une tendance baissière, bien loin des niveaux d'inversion à 7085 et 7180 points qui lui permettrait d'infléchir cette séquence défavorable.



'Les signaux restent négatifs pour le moment avec la possibilité de casser le niveau symbolique des 7000 points', avertissent les analystes techniques de Kiplink Finance.



La tendance pourrait cependant évoluer aujourd'hui à 14h00 avec la publication de la première estimation de l'inflation allemande au titre du mois de septembre.



Compte tenu de la faiblesse de l'activité Outre-Rhin, les pressions sur les prix devraient diminuer, mais la récente remontée des cours de l'énergie constitue à l'inverse un facteur poussant l'inflation vers le haut.



Les investisseurs attendent une nette décrue de l'inflation sur le mois qui s'achève, ce qui signifie que des chiffres supérieurs au consensus pourraient amener un regain de volatilité en favorisant une nouvelle poussée des rendements des emprunts d'Etat, le facteur qui a déclenché le récent mouvement de correction sur les Bourses mondiales.



Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt d'Etat américain à 10 ans - très suivi par les marchés - campe sur des plus hauts depuis 2007, à 4,62% après avoir établi un pic de plus de 4,64% hier.



En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans, taux de référence de la zone euro, culmine à 2,84%.



L'attention des marchés va rester tournée vers l'inflation demain avec la publication d'une première estimation de l'indice des prix à la consommation en zone euro pour le mois de septembre.



Les investisseurs prendront ensuite connaissance de l'indice PCE, une mesure cruciale de l'inflation aux Etats-Unis, au moment où le prix baril de Brent se rapproche dangereusement du seuil des 100 dollars.



Sur le marché pétrolier, le Brent ajoute 0,7% ce matin à plus de 97,2 dollars, un nouveau plus haut depuis l'automne 2022, tandis que le WTI progresse de 0,8% 94,4 dollars.



Les craintes sur les taux ont jusqu'ici relégué au second rang la menace d'une fermeture des administrations américains ('shutdown') dès ce week-end.



Les stratégistes préviennent qu'un tel scénario pourrait cependant avoir un impact économique sévère alors que les Etats-Unis se heurtent aujourd'hui à plusieurs vents contraires (reprise du remboursement des prêts étudiants, grève dans l'automobile, remontée des prix de l'essence).