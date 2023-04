Marché: l'atonie prévaut en Europe malgré le luxe information fournie par Cercle Finance • 13/04/2023 à 12:00

(CercleFinance.com) - Si Paris se distingue (+0,9%) à la faveur du point d'activité solide de LVMH, les autres grandes places européennes manifestent bien moins d'enthousiasme (-0,1% à Londres et à Francfort) au lendemain d'une clôture dans le rouge à Wall Street.



La Bourse de New York a en effet souffert, mercredi, de chiffres mitigés sur l'inflation aux Etats-Unis, avec une baisse du taux annuel brut d'un point à +5% en mars, mais une légère augmentation de 0,1 point à +5,6% hors alimentation et énergie.



'Bien que l'inflation annualisée soit à son plus bas niveau depuis septembre 2021, 5% est bien loin de l'objectif de 2% de la Fed, il reste donc encore du chemin à parcourir', jugeait Srijan Katyal, global head of strategy & trading services chez ADSS.



La Bourse de Paris échappe toutefois à la morosité ambiante, tirée par son poids lourd LVMH qui s'adjuge plus de 4%, le numéro un mondial du luxe ayant dévoilé pour le premier trimestre 2023, des ventes en croissance organique de 17%.



'Le groupe note la persistance d'incertitudes d'ordre macroéconomique et se veut vigilant mais confiant, anticipant la poursuite de gains de parts de marché', note Oddo, qui reste à 'surperformance' avec un objectif de cours relevé sur le titre.



LVMH entraine dans son sillage de nombreuses autres valeurs du luxe en Europe, notamment ses compatriotes Hermès (+3%) et Kering (+2%) à Paris, ainsi que Richemont (+3%) à Zurich ou encore Burberry (+2%) à Londres.



Novo Nordisk prend plus de 1% sur l'OMX, soutenu par un relèvement d'opinion chez Credit Suisse de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé, dans le sillage de ses estimations de BPA pour le laboratoire pharmaceutique danois.