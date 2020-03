Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : l'angoisse se poursuit sur les places européennes Cercle Finance • 06/03/2020 à 11:24









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes connaissent une nouvelle séance difficile (-2,7% à Londres, -3,1% à Francfort, -3,4% à Paris) dans le sillage de Wall Street, alors que les regards devraient se tourner, en début d'après-midi, vers le rapport mensuel sur l'emploi américain. 'Les chiffres de l'emploi devront confirmer l'absence d'ajustements drastiques des effectifs dans le secteur manufacturier, particulièrement fragilisé par l'épidémie de Covid-19, et dans certains secteurs des services', estime Aurel BGC. S'il reconnait que les indicateurs avancés disponibles sont rassurants, le bureau d'études considère néanmoins qu'il 'est peut-être un peu tôt pour conclure définitivement à l'absence d'impact de la chute du commerce mondial sur la conjoncture économique américaine'. En attendant ce rapport, les marchés européens ne profitent pas de l'annonce d'un rebond de 5,5% des commandes à l'industrie allemande en janvier par rapport au mois précédent, là où les économistes n'espéraient en moyenne qu'une remontée de 1,5%. 'Ce rebond provient en grande partie des commandes à gros ticket et constitue le contre-coups d'un très faible mois de décembre', indique Commerzbank, ajoutant que janvier précède la propagation du coronavirus. Toujours au titre de janvier, le déficit commercial de la France s'est établi à 5,9 milliards d'euros, à comparer à 3,7 milliards en décembre 2019. En moyenne mobile sur trois mois, il s'est stabilisé à 4,9 milliards. Dans l'actualité des valeurs, Infineon lâche 4% à Francfort, alors que les responsables de la sécurité nationale des États-Unis recommanderaient au président Donald Trump de bloquer son acquisition de Cypress Semiconductor, selon des sources de presse. Les investisseurs boudent les résultats annuels du fabricant de câbles Prysmian (-10,5% à Milan), et dans une moindre mesure du distributeur automobile D'Ieteren (-3,2% à Bruxelles) et du géant de l'optique EssilorLuxottica (-2,6% à Paris).

