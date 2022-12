Marché: l'amorce d'un redressement grâce à New York information fournie par Cercle Finance • 21/12/2022 à 08:30

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en légère hausse mercredi à l'ouverture, dans le sillage du rebond opéré la veille par Wall Street sous l'impulsion de la bonne tenue du compartiment pétrolier.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - reprend 29,5 points à 6481,5 points, annonçant un début de séance en territoire positif.



La Bourse de New York a connu une nouvelle séance agitée mardi, mais a finalement réussi à rebondir après avoir aligné quatre séances de baisse.



Au terme des échanges, le Dow Jones grappillait 0,3%, le S&P 500 s'adjugeait 0,1% et le Nasdaq Composite finissait globalement stable.



Le secteur énergétique a signé de loin la meilleure performance du jour (+1,4%) dans le sillage des cours du brut qui ont poursuivi leur remontée au-delà de 76 dollars le baril pour le brut léger américain (WTI).



Les gains du pétrole interviennent sur fond d'affaiblissement du dollar, même si le billet vert s'est légèrement raffermi hier en dépit de statistiques ayant trait au secteur immobilier ressorties une fois de plus en recul.



L'indice VIX de la volatilité a chuté de plus de 4% pour revenir sous les 21,5 points.



En Asie, la séance a débuté sur une tentative de rebond, mais les Bourses de la région ont peu à peu accentué leurs pertes au lendemain de la décision inattendue de la Banque du Japon de commencer à infléchir sa politique monétaire.



Le Nikkei à Tokyo a gagné jusqu'à 1,1% en milieu de séance avant d'accuser un repli de 0,7% en fin de journée.



Les places boursières chinoises ont également clôturé dans le rouge, le CSI 300 des grandes capitalisations continentales ayant reculé de 0,3%.



Avec des volumes d'échanges qui s'annoncent toujours aussi peu étoffés à l'approche de Noël, les investisseurs devraient continuer d'éviter de prendre des risques en l'absence d'indicateurs majeurs à l'agenda.



La séance sera uniquement rythmée par la publication, cet après-midi aux Etats-Unis, des ventes de logements anciens puis des stocks hebdomadaires de pétrole.



Alors qu'il reste moins de deux semaines avant de finir l'année, les marchés financiers pourraient se montrer de moins en moins volatils, bon nombre de gérants de fonds et d'investisseurs ayant d'ores et déjà bouclé leurs comptes annuels.



L'enjeu principal de ces dernières séances de l'exercice 2022 devrait donc constituer à préserver le bilan annuel du CAC 40, qui n'accuse plus qu'un repli de 9,8% depuis le 1er janvier, contre -20% au plus bas de l'année.



Pour l'heure, la tenue du support graphique des 6420 points demeure le sujet principal du moment, préviennent les analystes techniques.