Marché: l'ambiance générale reste à la pause

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait s'inscrire en très légère hausse mardi matin après sa stagnation de la veille, les investisseurs restant prudents avant la publication de deux indicateurs sur l'économie des Etats-Unis.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison avril - se traite à 8199 points, en progression de 24 points, annonçant des gains minimes à l'ouverture.



Après sa pause de la semaine passée qui s'est poursuivie lundi, le marché parisien espère repartir de l'avant dans les prochains jours grâce à des indicateurs économiques tels que les aiment les investisseurs.



Ceux-ci devront rester conformes au scénario des 'goldilocks', c'est-à-dire rassurants sur l'état de la croissance mais pas suffisamment vigoureux pour écarter la perspective de prochaines baisses de taux.



Cet après-midi, le marché prendra connaissance des chiffres des commandes de biens durables puis de la confiance des consommateurs du Conference Board, qui donnera un premier aperçu du moral des ménages américains.



D'autres indicateurs importants suivront, comme la dernière estimation du PIB américain de quatrième trimestre attendue jeudi, mais le point d'orgue de la semaine sera la statistique des revenus et dépenses des ménages de février.



Cette publication, dont la composante des prix est la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale, permettra d'affiner les pronostics en vue des prochaines décisions de la Fed.



L'ambiance pourrait néanmoins être à la pause à l'approche du long week-end pascal et de la fin du premier trimestre, qui s'est traduit par l'atteinte simultanée de records de clôture sur l'ensemble des grandes places mondiales.



La récente hausse des indices a ravivé chez certains investisseurs des doutes quant aux niveaux de valorisation des actions que certains analystes qualifient de 'surévalués', voire de cohérents avec la constitution d'une 'bulle'.



'Du point de vue boursier, il faudra certainement une respiration à court terme après les gains importants de ce premier trimestre', juge Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet.



Depuis le 1er janvier, l'indice parisien affiche une hausse de plus de 8%.



'On peut noter que le CAC 40 fait presque jeu égal avec le S&P 500 en termes de performance', poursuit Christopher Dembik. 'C'est suffisamment rare pour le mentionner', conclut le stratège.





