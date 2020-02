Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : journée dans le vert pour les places européennes Cercle Finance • 12/02/2020 à 15:07









(CercleFinance.com) - Les places de marché européennes s'affichent en hausse ce mercredi, les craintes liées au coronavirus s'apaisant sur fond de remontée du pétrole et de tensions des rendements obligataires. Ainsi, le CAC 40, le DAX et le FTSE 100 avancent respectivement de +0,7%, +0,8% et +0,4%. 'Les données ayant trait au coronavirus laissent penser que sa propagation s'essouffle, ce qui renforce le sentiment favorable sur les marchés', expliquaient ce matin les équipes de la banque danoise Danske Bank. D'après le courtier britannique Liberum, des spéculations quant à de nouvelles mesures de soutien de la part de la Banque populaire de Chine (BPC) contribuent également à la bonne orientation des marchés. 'L'amélioration du moral des troupes se traduit par une rotation qui voit les investisseurs délaisser les valeurs refuge pour privilégier les valeurs cycliques, tandis que les valeurs défensives repartent à la baisse', souligne le broker. Wall Street avait également signé hier une nouvelle cascade de records, les investisseurs américains ayant été apparemment rassurés par les propos de Jerome Powell, le président de la Fed, qui considère que 'l'expansion des valorisations n'a rien d'insoutenable'. Du côté des données statistiques, selon des données publiées ce jour par Eurostat, en décembre 2019, par rapport à novembre 2019, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a baissé de -2,1% dans la zone euro et a diminué de -2% dans l'UE27. De plus, en décembre 2019, par rapport à décembre 2018, la production industrielle a diminué de -4,1% dans la zone euro et de -3,9% dans l'UE27. La production industrielle moyenne pour l'année 2019 par rapport à 2018, a ainsi diminué de -1,7% dans la zone euro et de -1,1% dans l'UE27.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.