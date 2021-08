Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : Jackson Hole déjà dans tous les esprits information fournie par Cercle Finance • 23/08/2021 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue dans le vert lundi matin, même si les investisseurs devraient continuer d'adopter une position prudente en perspective de la réunion de Jackson Hole, qui intervient dans un contexte d'inquiétudes sur la croissance mondiale. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - grimpe de 52 points à 6675,5 points, annonçant un vigoureux rebond après le décrochage de la semaine passée. La hausse pourrait néanmoins se faire plus prudente à l'approche de l'intervention, vendredi, de Jerome Powell à l'occasion de la réunion de banquiers centraux et d'économistes de Jackson Hole, dans le Wyoming. Les investisseurs espèrent obtenir à l'occasion quelques indices sur la volonté du président de la Réserve fédérale américaine de commencer à ralentir les rachats d'actifs de l'institution ('tapering'). Son discours survient alors que le rally affiché par les marchés d'actions s'est arrêté net la semaine dernière, le CAC 40 ayant accusé un repli hebdomadaire de l'ordre de 4%. Les indices risquent bien d'emprunter une route cahoteuse lors des séances qui viennent dans l'attente du symposium, qui donnera sans aucun doute le ton de la rentrée boursière. 'Le rendement de l'emprunt américain est revenu à un plus bas d'un an, les marchés émergents affichent des scores négatifs depuis le début de l'année et le cuivre comme le pétrole accusent des pertes à deux chiffres depuis leur récent plus haut', rappelle ainsi Michael Hartnett, le responsable de la stratégie d'investissement chez BofA. 'Après une reprise solide en forme de V, de nombreux signes annoncent un ralentissement de la croissance', prévient l'analyste. 'Avec le 'tapering' de la Fed qui se profile et la variant Delta qui continue de se propager, la transition d'un régime de liquidités vers un marché de milieu de cycle signifie qu'un parcours chaotique nous attend', renchérit-on du côté de Barclays. Certains analystes estiment toutefois que rien ne garantit que Jerome Powell exposera dans le détail le processus du 'tapering' au cours de son discours de vendredi. 'Le débat est encore ouvert d'ici la réunion du FOMC du 22 septembre, qui est plus propice à l'annonce d'un éventuel changement de politique monétaire', jugent ainsi les équipes d'Oddo BHF. La Fed pourrait en effet chercher à éviter un nouvel épisode de 'taper tantrum' en procédant avec prudence dans un contexte marqué par l'incertitude économique. En attendant l'ouverture de Jackson Hole, ce jeudi, la journée de lundi sera animée - entre autres - par les chiffres préliminaires des enquêtes PMI sur l'activité dans le secteur privé en Europe. Les analystes de BofA rappelaient récemment qu'il existe une forte corrélation entre les marchés boursiers et les indicateurs d'activité PMI et ISM, appelés à ralentir au cours des mois qui viennent après les sommets atteints au début de l'été.

