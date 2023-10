Marché: investisseurs prudents sur les places européennes information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 11:27

(CercleFinance.com) - Peu de mouvement à l'oeuvre sur les principales places boursières européennes ce matin, où Paris et Francfort sont proches de l'équilibre tandis que Londres grappille 0,4%.



Il semble que l'accord passé in-extremis le week-end dernier outre-Atlantique afin d'éviter un 'shutdown' à Washington n'a pas vraiment enthousiasmé les marchés.



Chez Deutsche Bank, on estime en effet que si l'accord en question a permis d'éliminer un risque tangible pour l'économie, cette situation ouvre aussi potentiellement la porte à de nouvelles hausses de taux.



Ainsi, selon les contrats à terme, la probabilité d'une hausse lors de la prochaine réunion du FOMC en novembre est passée de 19% vendredi à 28% ce lundi, tandis que celle d'une hausse en décembre est passée de 39% à 51%, pointe la banque allemande.



Il faut aussi indiquer que les marchés actions restent pénalisés par les taux à 10 ans en vigueur sur le compartiment obligataire où le bund allemand campe autour des 2,92%, les OAT françaises autour des 3,47% et les T-Bonds US vers 4,69%, un niveau inexploré depuis plus de 15 ans.



Les investisseurs ont ainsi tendance à délaisser les marchés actions pour se placer sur l'obligataire et ses rendements attractifs.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Ryanair annonce avoir transporté quelque 17,4 millions de passagers en septembre, un chiffre en hausse de 9% par rapport à septembre 2022 avec un taux de remplissage de 94%. Sur l'ensemble de l'année la hausse est de 17% à 178,9 millions de clients.



Le groupe Dufry annonce changer de nom pour s'appeler Avolta, une nouvelle identité de marque représentant la combinaison Dufry et Autogrill.



ING a annoncé aujourd'hui que, conformément au lancement de notre programme de rachat d'actions de 1,5 milliard d'euros, avoir racheté 4 165 025 actions au cours de la semaine du 25 septembre 2023 jusqu'au 29 septembre 2023 inclus.



Enfin, le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca annonce avoir conclu des accords afin de clore les litiges en matière de responsabilité autour des médicaments Nexium et au Prilosec aux Etats-Unis.

Si les détails et termes détallés des accords restent confidentiels, le laboratoire a toutefois indiqué qu'un paiement de 425 M$ sera effectué, la somme ayant été préalablement provisionnée.