Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : inversion de tendance sur les places européennes Cercle Finance • 02/12/2019 à 15:29









(CercleFinance.com) - Alors que la journée, et donc la semaine, avait assez bien commencé, les places de marché européennes s'affichent désormais dans le rouge, malgré des indices PMI manufacturiers globalement satisfaisants. Ainsi, peu après 15 heures 30, le CAC 40 recule de -0,9%, le FTSE 100 de -0,8% et le DAX de -0,7%. Wall Street devrait ouvrir sur une note indécise lundi matin, les investisseurs préférant prendre quelques bénéfices après un solide mois de novembre dans l'attente d'un indicateur économique important. Les contrats futurs sur les grands indices sont stables, ou gagnent jusqu'à 0,1%, annonçant un début de séance sans grande conviction. Du côté des statistiques, l'indice PMI Caixin sur l'activité manufacturière en Chine a été mesuré à 51,8 au mois de novembre, contre 51,7 en octobre, témoignant d'une amélioration de la santé de l'industrie manufacturière pour le quatrième mois consécutif. 'Cela laisse penser que le pire est derrière nous et que la Chine a repris une modeste accélération sous l'impulsion des stimuli économiques et du déclin des tensions commerciales', estime Danske Bank. En Europe, le PMI manufacturier a notamment été publié pour la France, la zone euro et le Royaume Uni. L'indice des acheteurs PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière française s'est ainsi redressé de 50,7 en octobre à 51,7 le mois dernier, signalant un léger renforcement de la croissance, laquelle affiche en novembre son rythme le plus soutenu depuis juin dernier. L'indice PMI final IHS Markit pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'établit pour sa part à 46,9, se redressant ainsi par rapport à octobre (45,9) et à sa dernière estimation flash (46,6). Si la contraction du secteur se poursuit, l'indice PMI se redresse à son plus haut niveau depuis trois mois. Enfin, la contraction du secteur manufacturier du Royaume Uni s'est poursuivie en novembre, au vu de l'indice PMI d'IHS Markit et du CIPS qui est retombé à 48,9, sous les 50 marquant le seuil de stabilité de l'activité, et après 49,6 en octobre. Néanmoins, l'indice est tout de même au-dessus de son estimation flash (48,3). L'indice PMI manufacturier américain - calculé par l'Institute of Supply Management (ISM) - sera lui dévoilé cet après-midi.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.