Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : inquiétude persistante sur les effets de la pandémie Cercle Finance • 08/04/2020 à 11:35









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes cèdent du terrain ce mercredi (-1,8% à Londres, -1,2% à Francfort, -2,1% à Paris), sur fond de persistance des inquiétudes au sujet des conséquences économiques de la pandémie de Covid-19. 'Nous continuons d'observer des signes évoquant un pic de contaminations aux Etats-Unis, où la croissance des nouvelles infections est désormais inférieure à 10%', rappelle Danske Bank, ajoutant que l'amélioration se poursuit aussi en Europe. 'L'incertitude économique reste importante. Le coût des mesures de confinement dans les différents pays représente un choc qui devrait se traduire par une perte d'activité de deux à trois points PIB par mois de confinement', note toutefois Aurel BGC. Le bureau d'études prévient en outre qu'avec le déconfinement aux coûts incertains, 'l'activité économique va rebondir, mais elle pourrait rester inférieure de plusieurs points de PIB à son niveau d'avant la crise'. Sur le front des valeurs, Ageas reste stable à Bruxelles après la confirmation par la compagnie d'assurance son intention de payer pour 2019 un dividende brut en numéraire proposé de 2,65 euros par action, mais en en ajustant sa distribution. Heineken recule de 1,5% à Amsterdam, le brasseur faisant part d'un retrait de ses objectifs financiers pour 2020, compte tenu de l'impact macroéconomique majeur attendu de la pandémie de Covid-19 sur ses marchés et son activité. Le distributeur alimentaire Ahold Delhaize (-0,7%) confirme viser pour 2020 une marge opérationnelle sous-jacente toujours attendue globalement stable, malgré l'incertitude sur les ventes créée par la pandémie de Covid-19.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.