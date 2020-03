Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : inquiétude avant une semaine riche en données Cercle Finance • 30/03/2020 à 11:25









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commence dans le rouge (-1,6% à Londres et à Paris, -0,6% à Francfort) une semaine que devrait voir de nombreuses statistiques traduire les effets dévastateurs de la pandémie de coronavirus au plan économique. 'Après les 'effets d'annonces', cette semaine sera l'heure de vérité sur les marchés', estime Aurel BGC, rappelant que les Etats et les banques centrales ont réalisés des annonces historiques de plans et de mesures de soutien aux économies. 'Le vote d'un plan de 2.000 milliards de dollars aux Etats-Unis a permis à la bourse américaine de fortement rebondir la semaine dernière. Mais ces mouvements restent fragiles', poursuit le bureau d'études. Les effets de la crise sanitaire sur l'économie mondiales devraient se faire lourdement sentir sur de nombreuses données prévues cette semaine, dont les indices d'activité PMI et ISM, ainsi que le rapport sur l'emploi américain pour le mois de mars. Pour l'heure, l'indice ESI du sentiment économique a chuté dans la zone euro (-8,9 points à 94,5) en mars par rapport au mois précédent, selon la Commission européenne, une chute record avec en particulier un plongeon en Italie (-17,6 points). 'De façon importante, dans de nombreux pays, la grande majorité des réponses aux enquêtes ont été collectées avant les mesures de confinement strict mises en place pour combattre la propagation du coronavirus', souligne Bruxelles. Du côté des valeurs, les banques ING (-7,2% à Amsterdam) et KBC (-8,3% à Bruxelles) se trouvent lourdement sanctionnées après avoir annoncé des suspensions de dividendes ou de rachats d'actions, suivant les recommandations de la BCE. easyJet lâche 5,2% à Londres, alors que Stelios Haji-loannou, le fondateur de la compagnie à bas prix, aurait menacé de renvoyer la direction si elle refusait d'annuler la commande de 4,5 milliards d'euros pour les 107 avions Airbus, d'après Sky News.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.