Marché : inquiet d'un retour de la pandémie

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes chutent (-1,8% à Londres, -1,7% à Francfort, -1,4% à Paris), dans la crainte des possibles conséquences d'un retour en force de l'épidémie de Covid-19, crainte éclipsant des indicateurs de bonne facture parus ce matin. 'La rapide accélération (des nouveaux cas) dans de nombreux Etats aux USA a conduit Apple à fermer 11 magasins la semaine dernière ou encore le gouverneur de New York à suggérer l'interdiction pour certains habitants d'autres Etats de venir', note Vincent Boy, chez IG France. 'L'Europe par ailleurs, réfléchirait à interdire aux Américains de se rendre en zone Euro, étant donnés les risques de secondes vagues et au vu de leur gestion de la crise sanitaire', poursuit l'analyste marchés. Sur le front des statistiques, l'institut Ifo fait savoir que son indice du sentiment des milieux d'affaires en Allemagne s'est redressé à nouveau en juin, passant de 79,7 en mai à 86,2 ce mois-ci, là où les économistes n'attendaient qu'une remontée à 85 en moyenne. 'Apparemment, cet indicateur avancé suggère un 'redressement en V', mais cette forte reprise ne constitue qu'une brusque réponse au plongeon sans précédent de mars et d'avril', souligne-t-on chez Commerzbank. De même, le climat des affaires en France se redresse très nettement en juin, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui gagne 18 points, sa plus forte remontée depuis le début de la série (1980), et atteint 78. Dans l'actualité des valeurs, Solvay lâche près de 3% à Bruxelles, le chimiste ayant annoncé prévoir une dépréciation d'actifs, sans impact sur sa trésorerie, de l'ordre de 1,5 milliard d'euros suite à la détérioration de ses résultats liée à la crise du Covid-19. Dufry recule aussi de près de 3% à Zurich, après l'annonce d'un plan de restructuration destiné à limiter les conséquences de la pandémie, plan que le spécialiste suisse de la distribution en zone détaxée devrait mettre en oeuvre d'ici octobre.

