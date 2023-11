Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: initiatives limitées en ce jour de 'Thanksgiving' information fournie par Cercle Finance • 23/11/2023 à 11:44









(CercleFinance.com) - Peu de mouvement à l'oeuvre sur les principales places boursières européennes : Paris s'arroge un timide 0,2 % devant Francfort (+0,1%) tandis que Londres ferme la marche à -0,1 %.



Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance d'une nouvelle contraction de l'activité du secteur privé dans l'ensemble de la zone euro au mois de novembre, et ce pour le sixième mois d'affilée, renforçant un potentiel scénario de récession.



L'indice PMI préliminaire composite mesurant l'activité globale dans la zone euro, publié par HCOB, s'est certes redressé à 47,1, contre 46,5 en octobre mais il reste sous le seuil des 50 qui marque la limite entre expansion et contraction de l'activité.



D'ailleurs, la Hamburg Commercial Bank souligne que ces données vont dans le sens d'un deuxième trimestre consécutif de contraction du PIB de la zone euro, synonyme de récession technique dans la région.



Dans l'Hexagone, l'activité dans le secteur privé a encore accentué sa contraction en novembre, pénalisée par la faiblesse persistante de la demande. Ainsi, l'indice PMI 'flash' composite mesurant l'activité globale compilé par HCOB s'est replié à 44,5 en novembre, contre 44,6 en octobre, ressortant en territoire négatif pour un sixième mois d'affilée.



En revanche, à la faveur de la bonne tenue du secteur des services, le PMI mesurant l'activité dans le secteur privé britannique est revenu en zone d'expansion au mois de novembre, selon des données publiées ce jeudi.

L'indice composite 'flash' publié par S&P Global et CIPS qui suite l'évolution de l'activité globale dans le pays est ressorti à 50,1 ce mois-ci, contre 48,7 points en octobre.



En ce jour de 'Thanksgiving' - synonyme de fermeture des marchés à Wall Street - les intervenants devraient se montrer peu enclins à prendre des initiatives.



La prudence sera aussi de mise en Europe après la victoire du parti populiste et anti-UE PVV de Geert Wilder aux élections législatives aux Pays-Bas.



La journée sera également marquée par la parution des 'minutes' de la dernière réunion de la BCE, qui s'était soldée par un 'statu quo' le mois dernier après dix relèvement de taux d'affilée.



Sur le marché des changes, il faudra toujours débourser près de 1,09$ contre un euro.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se fige autour de 4,43% en perspective du long pont de Thanksgiving. Ce taux avait dépassé les 5% le mois dernier.



Le rendement du Bund allemand de même échéance s'établit à 2,58% tandis que les OAT sont à 3,15 %.



Sur le marché pétrolier, les cours du brut continuent de faire preuve de lourdeur après l'annonce d'une nouvelle hausse des réserves américaines la semaine dernière, mais surtout à cause du report de la tenue de la réunion de l'Opep+, qui était prévue ce week-end à Vienne.



Le baril de Brent recule de 0,9% à 80,9 dollars, tandis que le baril de brut léger américain (WTI) lâche 0,7% à 76,2 dollars.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Ericsson a annoncé jeudi avoir placé avec succès sa première 'obligation verte' de 500 ME, une opération grâce à laquelle l'équipementier de réseaux suédois entend financer ses projets environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).



Intertek publie un chiffre d'affaires de 2,77 Mds£ entre janvier et octobre, en hausse de 7,3 % à taux de change constants par rapport à la même période un an plus tôt (+5,1 % à taux de change réels).



Enfin, Rio Tinto annonce avoir conclu un accord de 20 M$ avec la Securities and Exchange Commission (SEC) concernant une poursuite intentée en 2017 concernant la divulgation de la dépréciation de Rio Tinto Coal Mozambique (RTCM) reflétée dans les comptes de fin d'exercice 2012 de Rio Tinto. Cet accord met définitivement fin aux poursuites.







Copyright (c) 2023 Cercle Finance.