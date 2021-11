Marché : indices européens dispersés, indice PMI décevant

(CercleFinance.com) - Les bourses européennes évoluent en ordre dispersé ce matin, Francfort gagnant 0,4% devant Paris (+0,3%) tandis que Londres cède 0,5%, au lendemain de nouveaux records signés par le S&P 500 et le Nasdaq à New York, en hausses de 0,2% et 0,6% respectivement.

Les investisseurs ont pu prendre connaissance dans la matinée d'un nouveau ralentissement de l'expansion du secteur manufacturier de la zone euro en octobre, l'indice PMI final du secteur se repliant à 58,3 en octobre (révisé d'une estimation flash qui était de 58,5), soit son plus bas depuis février, contre 58,6 en septembre.

Les perturbations sur les chaînes d'approvisionnement ont en effet affecté la production et le volume des nouvelles commandes reçues par les fabricants, les croissances de ces deux variables ayant ralenti au cours du mois.

'Les pénuries de matières premières et leur impact sur les coûts de production et les prix de vente inquiètent de plus en plus les fabricants qui risquent d'être confrontés à des mois difficiles', prévient Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit.

En Europe, le conflit sur le dossier de la pâche entre la Grande-Bretagne et la France devrait prendre le chemin de la négociation, la France ayant renoncé pour le moment a appliquer les sanctions initialement prévues ce soir à minuit. Les discussions doivent se poursuivent jusqu'à jeudi.

Dans l'actualité des valeurs européennes, bp annonce aujourd'hui une perte de 2,5 milliards de dollars au titre du troisième trimestre, une contre-performance due à des effets comptables défavorables 'significatifs' de 6,1 milliards de dollars avant impôts, explique la compagnie britannique.

bp confirme malgré tout le versement d'un dividende de 5,46 cents par actions au 4e trimestre, conforme à la hausse de 4% annoncé précédemment.

Adecco Group publie au titre du troisième trimestre 2021 un résultat net attribuable aux actionnaires en hausse de 67% à 133 millions d'euros, ainsi qu'une marge d'EBITA hors éléments exceptionnels en amélioration de 30 points de base à 4,8%.

Fresenius a vu son résultat net part du groupe augmenter de 2% à 435 millions d'euros au 3e trimestre, mais son profit opérationnel hors exceptionnel se tasser de 6% à 1,04 milliard, pour des revenus en croissance de 5% à 9,32 milliards.

Enfin, Diageo annonce la construction prochaine de sa première distillerie de whisky de malt en Chine, dans le comté d'Eryuan (Yunnan), une opération qui nécessite un investissement de quelque 75 millions de dollars.