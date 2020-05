Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : indices actions proches de leurs équilibres Cercle Finance • 12/05/2020 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes ne s'éloignent guère de leurs équilibres (+0,5% à Londres, stabilité à Francfort, -0,2% à Paris), alors que la pandémie de Covid-19 et ses nombreuses conséquences économiques demeurent au coeur des préoccupations des investisseurs. 'La découverte de nouveaux cas dans la ville de Wuhan amène les investisseurs à se tourner à nouveau vers l'évolution du covid19 et ralentie la tendance haussière des marchés', note Vincent Boy, analyste marché chez IG France. 'Par ailleurs, les tensions entre la Chine et les Etats-Unis sur le plan commercial, ne font qu'augmenter la pression baissière sur les indices', poursuit-il, soulignant que Donald Trump 'ne se dit pas intéressé par la renégociation de l'accord commercial avec la Chine.' Dans l'actualité des statistiques, seule est prévue ce mardi l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis pour avril, que les économistes attendent en moyenne en baisse de 0,7% par rapport au mois précédent (-0,2% hors énergie et alimentation). Sur le front des valeurs, ThyssenKrupp dévisse de 9% à Francfort, le conglomérat industriel ayant fait part d'une perte nette de 1,3 milliard d'euros au titre des trois premiers mois de 2020, contre une perte de 93 millions un an auparavant. Deutsche Post DHL grimpe de 3,6%, entouré pour son profit opérationnel de près d'un milliard en données ajustées des effets de la pandémie et de la rationalisation des activités StreetScooter au titre du premier trimestre. Toujours parmi les publications du jour, les opérateurs saluent aussi les résultats de Vodafone (+8,9% à Londres) et d'E.ON (+2,2% à Francfort), mais délaissent ceux d'Allianz (-2,7% à Francfort) et d'Engie (-3,9% à Paris).

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.