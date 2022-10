Marché: indices actions proche de l'équilibre en Europe information fournie par Cercle Finance • 19/10/2022 à 11:53

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se maintiennent près de leurs équilibres ce mercredi (stabilité à Londres et à Francfort, mais +0,4% à Paris), au terme d'une matinée dominée par la parution des chiffres de l'inflation dans la région et quelques publications d'entreprises.



Toujours soutenu à la hausse avant tout par l'énergie, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est accru à 9,9% en septembre, contre 9,1% en août, d'après Eurostat qui révise toutefois en légère baisse son estimation rapide qui était de 10%.



Au Royaume-Uni, la hausse des prix à la consommation a dépassé légèrement les attentes en septembre pour atteindre 10,1% en rythme annuel, retrouvant ainsi son plus haut niveau en 40 ans, tirée en particulier par l'augmentation des prix alimentaires.



S'attendant à ce que l'inflation britannique culmine à 10,4% en octobre, Liberum prévient qu'une 'hausse importante des factures énergétiques en 2023 retarderait le pic jusqu'en mai et ralentirait, encore plus, la baisse de l'inflation tout au long de l'année'.



Dans l'actualité des valeurs, ASML grimpe de 7% à Amsterdam, l'équipementier pour semi-conducteurs ayant fait part de résultats en progression au troisième trimestre par rapport au deuxième, ainsi que d'une demande globale pour ses systèmes toujours forte.



Nestlé se montre à peu près stable à Zurich, après une mise à jour par le géant agroalimentaire de ses prévisions annuelles à l'occasion de son point d'activité à neuf mois, et l'annonce du rachat de Seattle's Best Coffee à Starbucks.



Virbac lâche 6% à Paris, le groupe de santé animale ayant vu son chiffre d'affaires stagner au troisième trimestre à parités constantes, 'dans un contexte de ralentissement de la croissance du marché', et révisé ses objectifs annuels.