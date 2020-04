Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : indicateurs préoccupants, volatilité persistante Cercle Finance • 24/04/2020 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir dans le rouge vendredi matin, dans un marché qui semble manquer de direction après le redressement des dernières semaines et qui attend de nouveaux indicateurs économiques. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison mai - recule de 82,5 points à 4339,5 points, annonçant une ouverture en territoire négatif. Compte tenu de l'ampleur de la récession qui se profile, l'attention des investisseurs se concentre depuis quelques jours sur les statistiques économiques afin de se faire une idée de la dégradation de la conjoncture. Aujourd'hui, les investisseurs devraient se pencher en particulier sur l'indice du climat des affaires en Allemagne compilé par l'institut d'études économiques Ifo, qui sera dévoilé dans la matinée. Certaines informations recueillies par les instituts statistiques nationaux semblent en effet laisser penser que le choc d'activité subi par les principales économies européennes pourrait être plus fort que la baisse de 10% ou 12% du PIB anticipée pour le deuxième trimestre. Dans ce contexte d'inquiétude, les investisseurs observeront également les chiffres des commandes de biens durables aux Etats-Unis, qui devraient eux aussi avoir connu une violente chute au mois de mars. 'Les chiffres publiés restent (...) négatifs, d'où une volatilité persistante', justifient les équipes de Swiss Life Asset Managers France. Le gestionnaire d'actifs suisse fait par ailleurs remarquer que les résultats des entreprises américaines s'avèrent mitigés et que leurs perspectives d'activité restent sombres. Les investisseurs prendront connaissance aujourd'hui des comptes trimestriels du géant américain des cartes de crédit, American Express. En Europe, ce sont Nestlé, Air Liquide et Sanofi-Aventis qui doivent dévoiler leurs performances trimestrielles ce matin.

