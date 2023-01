Marché: hésitations sur les places européennes information fournie par Cercle Finance • 27/01/2023 à 11:38

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes végètent autour de leurs équilibres ce vendredi (+0,1% à Londres et à Paris, stagnation à Francfort), hésitantes à suivre Wall Street qui a profité la veille de l'annonce d'une croissance économique américaine meilleure que prévu.



La croissance du PIB des Etats-Unis n'a en effet ralenti qu'à 2,9% en rythme annuel au quatrième trimestre 2022, laissant les investisseurs espérer un 'atterrissage en douceur' de l'économie malgré une remontée des taux suffisante pour juguler l'inflation.



'Ce sera probablement le dernier trimestre solide avant un certain temps, d'autant plus que les détails ne sont déjà pas aussi encourageants', tempérait Commerzbank, qui s'attendait pour sa part toujours à ce que l'économie américaine glisse vers la récession.



De ce côté-ci de l'Atlantique, la croissance de l'économie espagnole est ressortie à 2,7% en rythme annuel au quatrième trimestre 2022, marquant donc toujours une franche décélération par rapport à la hausse annuelle de 4,8% du troisième trimestre.



Dans l'actualité des valeurs, H&M dévisse de plus de 5% sur l'OMX, les investisseurs sanctionnant l'enseigne suédoise de prêt-à-porter suite à des résultats de quatrième trimestre en recul bien plus fort que prévu.



Signify s'adjuge par contre 4% à Amsterdam, le numéro un mondial des solutions d'éclairage ayant fait état de prévisions bien plus optimistes que prévu au titre de l'exercice 2023, à l'occasion de sa publication trimestrielle.



A la Bourse de Paris, les opérateurs saluent la publication du groupe de communication extérieure JCDecaux (+4%), mais délaissent celle de la maison de spiritueux Rémy Cointreau (-3%) et restent de marbre face à celle de LVMH (stable).