Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : hésitations en Europe avec la question de Hong Kong Cercle Finance • 26/11/2019 à 11:42









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se montrent hésitantes ce mardi (+0,1% à Londres, -0,3% à Francfort, -0,1% à Paris), alors que la question de Hong Kong semble affecter la perspective d'un accord commercial Pékin-Washington. 'Si tous les catalyseurs d'une nouvelle hausse et de nouveaux records des indices boursiers sont réunis, la prudence devrait cependant rester de mise avec Hong Kong qui reste une source de tensions', juge ainsi Kiplink Finance. Ce dernier rappelle que le ministère chinois des Affaires étrangères a convoqué hier l'ambassadeur des Etats-Unis à Pékin pour protester contre l'adoption par le Congrès américain d'une loi soutenant les manifestants antigouvernementaux à Hong Kong. Or, 'un accord commercial est devenu vital pour appréhender 2020 sereinement tant sur le plan des perspectives macro-économiques mondiales qu'en termes de croissance bénéficiaire', prévient Kiplink. Aucune donnée majeure n'était prévue ce matin en Europe, mais l'après-midi verra la publication, aux Etats-Unis, des ventes de logements neufs pour octobre et de l'indice de confiance du Conference Board. Dans l'actualité des valeurs, à Londres, les opérateurs sanctionnent lourdement les résultats annuels de Compass (-5,7%), mais réservent un accueil plus favorable au point d'activité à fin septembre de CRH (+2,2%). Siemens Gamesa cède 1,2% à Madrid, alors que Siemens souhaiterait racheter les 8% d'Iberdrola au capital du constructeur d'éoliennes, opération qui lui permettrait de passer à 67% du capital, selon des sources de presse.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.