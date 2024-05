Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: hésitant dans un contexte partagé information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 11:43









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se montrent assez hésitantes ce mardi (-0,1% à Londres, -0,2% à Paris, +0,3% à Francfort), dans un contexte partagé entre incertitude des politiques monétaires, données macroéconomiques encourageantes et valorisations tendues.



Si les marchés sont affectés par une plus grande 'anxiété' vis-à-vis de la politique de la Fed, ils peuvent aussi s'appuyer sur la résistance confirmée de l'économie américaine, qui s'accompagne maintenant d'une reprise de l'activité en Europe.



'La bonne tenue des chiffres macroéconomiques aux Etats-Unis et le rebond de la croissance européenne se traduisent par des révisions haussières des bénéfices attendus sur 2024 des deux côtés de l'Atlantique', souligne ainsi Clément Inbona, gérant de fonds chez LFDE.



Si le climat d'ensemble apparaît plutôt favorable aux actifs risqués, les valorisations restent cependant tendues, tout particulièrement aux Etats-Unis, avec des indices boursiers proches de leurs records, ce qui incite certains investisseurs à la prudence.



Dans l'actualité des valeurs, Aegon recule de 1% à Amsterdam, sous le poids d'une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre', le broker jugeant le rapport risque-rendement maintenant équilibré sur le titre de l'assureur.



Aucune donnée n'était attendue ce matin en Europe, mais les opérateurs prendront connaissance, en milieu d'après-midi, de l'indice de confiance du consommateur américain calculé par le Conference Board pour ce mois de mai.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.