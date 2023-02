Marché: hésitant dans l'attente du FOMC information fournie par Cercle Finance • 01/02/2023 à 11:43

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se montrent hésitantes ce matin (+0,1% à Londres, stabilité à Francfort et à Paris), avant les conclusions du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) ce soir, qui précèderont celles de la BCE et de la Banque d'Angleterre le lendemain.



'Nous pensons que le rythme de hausse des taux devrait désormais ralentir aux Etats-Unis', estime Emmanuel Auboyneau, gérant associé d'Amplegest, pour qui une hausse de 25 points de base est la plus probable lors de cette réunion.



'Toutefois, c'est surtout le discours de Mr Powell qui sera scruté et qui devra faire oublier les atermoiements des deux dernières réunions', poursuit-il, s'attendant à ce que le président de la Fed reste focalisé sur l'inflation salariale.



En attendant, et à la veille de la réunion de la BCE, les opérateurs ont pris connaissance d'un ralentissement de l'inflation de la zone euro à 8,5% en janvier, par rapport à 9,2% en décembre 2022, selon une estimation rapide d'Eurostat.



Par ailleurs, sur le front de l'activité, les indices PMI pour le secteur manufacturier est ressorti en hausse en janvier à 48,8 pour la zone euro et à 47 pour le Royaume Uni, des niveaux indiquant toutefois toujours des contractions du secteur.



'L'environnement demeure peu favorable à la demande, et les derniers résultats de l'enquête ne donnent que peu d'indications d'un retour prochain à une croissance durable', estime S&P Global au sujet de la zone euro.



Du côté des publications d'entreprises, les investisseurs sanctionnent celles de l'opérateur télécoms Vodafone (-2% à Londres) et des laboratoires pharmaceutiques GSK (-1% à Londres) et Novartis (-2% à Zurich), mais saluent celle de la banque BBVA (+2% à Madrid).