Marché: hésitant dans l'attente de Nvidia

(CercleFinance.com) - Alors que Londres reste portes closes ce lundi pour Summer Bank Holiday, les autres Bourses européennes (-0,3% à Francfort, +0,1% à Paris) démarrent la semaine sur une note hésitante, dans l'expectative la publication très attendue des résultats de Nvidia.



'Les résultats de Nvidia pour le deuxième trimestre, prévus le 28 août, seront surveillés de près', soulignait la banque Barclays plus tôt dans le mois, rappelant le rôle moteur de ce fabricant de puces dans la révolution de l'intelligence artificielle (IA).



'Alors que les investissements des géants de la tech dans l'IA se sont montrés généralement forts, les investisseurs commencent à s'interroger sur ces dépenses élevées, les revenus réels de l'IA pouvant prendre plus de temps à se matérialiser', expliqua-t-elle.



La semaine verra aussi paraitre de nombreuses données macroéconomiques, notamment aux Etats-Unis avec une nouvelle estimation de la croissance économique et l'indice des prix PCE (en marge des revenus et dépenses des ménages).



Cet indice de prix, particulièrement surveillé par la Fed, devrait d'autant plus retenir l'attention des marchés après les propos tenus vendredi dernier par Jerome Powell à Jackson Hole, qui ont ouvert à la voie à une baisse de taux en septembre.



En effet, le patron de la Réserve fédérale a estimé que 'le temps est venu d'ajuster la politique monétaire restrictive menée aux Etats-Unis depuis plus de deux ans, maintenant que l'inflation reflue et que le marché de l'emploi ralentit'.



De ce côté-ci de l'Atlantique, les opérateurs seront attentifs ce lundi à l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, puis aux indices du sentiment économique, ainsi qu'aux derniers chiffres de l'inflation et du chômage dans la zone euro, en fin de semaine.





