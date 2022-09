Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: hésitant dans l'attente de Christine Lagarde information fournie par Cercle Finance • 08/09/2022 à 11:44









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé (+0,3% à Londres, -0,1% à Francfort et +0,2% à Paris), ne sachant trop sur quel pied danser à l'approche de la conclusion très attendue de la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE, en début d'après-midi.



'A inflation exceptionnelle, mesures monétaires exceptionnelles : les marchés monétaires penchent vers une hausse de taux de 0,75% d'un coup pour trois des principales banques centrales de la planète (BCE, Fed et Banque d'Angleterre)', note Alexandre Baradez.



Concernant la BCE, le responsable des analyses marchés chez IG France considère qu'il 'est difficile d'imaginer autre chose qu'un discours 'faucon' de Christine Lagarde pendant la conférence de presse qui suivra la décision sur les taux'.



Il met en avant les propos d'Isabelle Schnabel, membre du directoire de la BCE, qui 'a estimé fin août que même si l'économie européenne entrait en récession, il n'y aurait quasiment pas d'autres alternatives que de poursuivre sur la voie de la normalisation monétaire'.



Au chapitre des statistiques du jour, le déficit commercial de la France s'est accru à plus de 14,5 milliards d'euros au titre de juillet, du fait à la fois d'une diminution de 2,3% des exportations et d'une augmentation de 0,5% des importations, par rapport à juin.



Dans l'actualité des valeurs, Tod's se montre stable à Milan, après la publication des résultats du fabricant de chaussures de luxe pour le premier semestre, marqués pourtant par un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions des analystes.



Atos plonge de 15% et fait ainsi figure de lanterne rouge à Paris, lourdement sanctionné après une dégradation de recommandation chez Goldman Sachs de 'neutre' à 'vendre', avec un objectif de cours quasiment divisé par trois, de 23 à huit euros.





