Marché : hésitant avec une actualité fournie

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en ordre dispersé (-0,4% à Londres et -0,2% à Francfort, mais +0,4% à Paris), en cette séance la plus chargée de la semaine, entre réunion de la BCE, croissance américaine et avalanche de résultats d'entreprises. 'Les investisseurs attendent avec intérêt les conclusions de la réunion de la BCE et la conférence de Christine Lagarde alors que l'inflation persiste et que la Fed préparera le terrain à un durcissement progressif la semaine prochaine', note Kiplink. 'Les observateurs n'attendent pas de décision sur les taux d'intérêt en Europe et estiment pour la plupart que le véritable rendez-vous aura lieu en décembre avec une mise au point sur l'avenir du PEPP, dont la fin est programmée pour mars 2022', poursuit-il. Outre le rendez-vous de la BCE, les opérateurs seront attentifs en début d'après-midi à la toute première estimation de la croissance du PIB des Etats-Unis au troisième trimestre, pour laquelle un ralentissement est attendu par rapport au trimestre précédent. En attendant, les indices ESI du sentiment économique ont progressé en octobre, celui de la zone euro ayant gagné 0,8 point à 118,6, tandis que celui de l'Union européenne s'est accru d'un point à 117,6, selon la Commission européenne. Dans l'actualité des valeurs, AB InBev grimpe de plus de 6% à Bruxelles, suite à la publication par le brasseur d'un BPA sous-jacent de 0,85 dollar au titre du troisième trimestre 2021, contre 0,80 dollar un an auparavant. Volkswagen recule de plus de 2% à Francfort, après la publication d'un bénéfice d'exploitation ajusté en baisse de 12,1% au troisième trimestre à 2,8 milliards d'euros, reflétant les problèmes d'approvisionnement dans le secteur. Parmi les nombreuses autres publications trimestrielles de la séance, les investisseurs saluent celles de Nokia (+4% à Helsinki) et de Dufry (+2% à Zurich), mais délaissent celles de Shell (-3% à Amsterdam) et de Repsol (-4% à Madrid).

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.