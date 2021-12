Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : hésitant avec la question du nouveau variant information fournie par Cercle Finance • 09/12/2021 à 11:17









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes font globalement du surplace ce jeudi (stabilité à Londres et à Francfort, +0,2% à Paris), sur fond d'incertitudes persistantes au sujet du nouveau variant du coronavirus responsable de la Covid-19. 'Le problème du point de vue de la santé est que même si Omicron s'avère moins grave, ce que les premières indications laissent penser jusqu'à présent, ceci pourrait être contrebalancé par une augmentation de la transmissibilité', souligne Deutsche Bank. 'Les signes d'avertissement croissants ont conduit les gouvernements à continuer de durcir les restrictions', poursuit la banque allemande, pointant notamment la décision du gouvernement britannique de passer à un 'plan B'. Seule donnée notable parue ce matin en Europe, l'excédent commercial allemand s'est tassé à 12,5 milliards d'euros en octobre, en raison d'une hausse des importations (+5%) plus forte que celle des exportations (+4,1%). Du côté des valeurs, AstraZeneca gagne 1% à Londres après que la FDA américaine a accordé une autorisation d'urgence à Evusheld, en prophylaxie préexposition des formes symptomatiques de la Covid-19 chez les adultes et adolescents vulnérables. Lagardère grimpe de 4% à Paris après la décision de Vivendi d'acquérir dans les prochains jours, au prix unitaire de 24,10 euros, les actions Lagardère représentant 17,5% du capital du groupe d'édition et de médias, détenues par Amber Capital. Jeronimo Martins avance de près de 2% à Lisbonne, aidée par UBS qui relève sa recommandation sur l'action du groupe portugais de distribution alimentaire de 'vente' à 'neutre', avec un objectif de cours porté de 12 à 20 euros.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.