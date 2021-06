Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : hésitant avec la politique de la Fed Cercle Finance • 22/06/2021 à 11:57









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se montrent hésitantes dans l'ensemble (+0,2% à Londres, -0,3% à Francfort, -0,2% à Paris), alors que la future politique monétaire de la Fed demeure au coeur des préoccupations des investisseurs. 'Les mouvements du marché de la semaine dernière ont été largement attribués au pivot perçu comme 'belliciste' de la banque centrale', rappelle Wells Fargo, pointant ainsi que le président de la Fed de Dallas préfère réduire les achats d'actifs 'le plus tôt possible'. 'Cette nuit, les propos du président de la Réserve fédérale sont moins 'faucons' que ceux tenus la semaine dernière', note Kiplink, soulignant que Jerome Powell 'réaffirme le caractère transitoire de cette accélération de la hausse des prix'. 'De leur côté, les investisseurs minimisent, pour l'instant, le risque d'un resserrement de la politique monétaire à court terme, préférant se concentrer sur les perspectives de reprise économique', poursuit-il. Sur le front des valeurs, GrandVision dévisse de 7% à Amsterdam, le tribunal arbitral ayant jugé qu'EssilorLuxottica a le choix de mettre fin à l'acquisition de GrandVision en raison des 'violations significatives' de ce dernier à ses obligations envers le Franco-Italien. Generali cède moins de 1% à Milan après un accord en vue de faire l'acquisition des activités d'assurance d'AXA en Malaisie. Il a aussi l'intention de racheter les parts de son partenaire MPHB Capital dans leur co-entreprise MPI Generali.

