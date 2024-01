Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: hésitant avant une semaine très chargée information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 11:17









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament la semaine en ordre dispersé (+0,1% à Londres, -0,6% à Francfort, stabilité à Paris), les opérateurs hésitant sur la conduite à tenir avant les nombreux rendez-vous prévus dans les prochains jours.



Après celle de la BCE jeudi dernier, la semaine qui commence sera notamment marquée par les conclusions des réunions de la Réserve fédérale américaine (FOMC) et de la Banque d'Angleterre, prévues respectivement mercredi soir et jeudi en milieu de journée.



'La réunion du FOMC cette semaine se soldera par un nouveau statu quo monétaire, le quatrième à la file. La question des baisses de taux à venir devrait toutefois dominer les débats', indique Oddo BHF, qui table aussi sur un statu quo de la Banque d'Angleterre.



Si aucune statistique macroéconomique n'est prévue ce lundi, les jours à venir verront paraitre nombre de données de premier plan, dont les chiffres de la croissance et de l'inflation dans la zone euro, ainsi que le rapport sur l'emploi américain.



'La semaine qui s'ouvre sera également la plus riche en termes de publications avec les résultats de nombreux géants de la tech américaine : Amazon, Alphabet, Apple, Microsoft et Meta', souligne-t-on chez IG France.



Pour l'heure, de ce côté-ci de l'Atlantique, Philips dévisse de 6% à Amsterdam, après l'annonce de résultats annuels 2023 inférieurs aux attentes et d'une interdiction de vendre ses appareils de sommeil et d'assistance respiratoire aux Etats-Unis.



Ryanair recule de près de 3% à Dublin, sous le poids d'une publication de résultats de troisième trimestre là aussi en dessous des prévisions des analystes, ainsi que d'un abaissement de ses objectifs pour l'exercice en cours.



Bayer chute de plus de 5% à Francfort après que la justice américaine a condamné le groupe allemand, propriétaire du Roundup, à verser 2,25 milliards de dollars à un plaignant qui accusait l'herbicide d'être à l'origine de son lymphome non-Hodgkinien.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.