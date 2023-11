Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: hésitant avant les chiffres de l'inflation information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 11:55









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se montrent partagées ce mardi matin (-0,2% à Londres, mais +0,5% à Francfort et +0,2% à Paris), dans l'attente de la parution des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis pour octobre, en début d'après-midi.



A titre indicatif, Jefferies indique anticiper un ralentissement de la hausse des prix à la consommation en données brutes à 3,3%, contre 3,7% le mois précédent, mais une stabilité à 4,1% en données sous-jacentes (hors énergie et alimentation).



En attendant ce rendez-vous, les opérateurs ont pris connaissance de l'indice ZEW du climat économique pour l'Allemagne, qui a grimpé de 10,9 points en novembre pour s'établir à 9,8, revenant ainsi en territoire positif pour la première fois depuis avril.



'Les attentes économiques accrues s'accompagnent de perspectives nettement plus optimistes pour le secteur industriel allemand et les marchés boursiers nationaux et étrangers', souligne Achim Wambach, le président du ZEW.



Par ailleurs, Eurostat a confirmé un repli de 0,1% du PIB de la zone euro au troisième trimestre par rapport au précédent, mais a abaissé son estimation pour l'ensemble de l'UE à une stagnation (au lieu d'une hausse de 0,1% estimée initialement).



Dans l'actualité des valeurs, RWE gagne près de 2% à Francfort, après la publication par le groupe énergétique de résultats en forte progression sur les neuf premiers mois de 2023, ainsi que la confirmation de ses objectifs annuels.



Vodafone lâche par contre 3% à Londres, malgré la confirmation par l'opérateur télécoms de sa prévision d'un Ebitda 'globalement stable' sur son exercice 2023-24, après avoir dégagé un bénéfice opérationnel en baisse sur le premier semestre.





