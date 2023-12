Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: hésitant avant les banques centrales information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 11:45









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se montrent hésitantes (-0,3% à Londres, stabilité à Francfort et +0,2% à Paris) en ce début d'une semaine qui devrait être dominée par les réunions de politique monétaire de la Fed, de la BCE et de la Banque d'Angleterre.



'Sans surprise, les banques centrales devraient maintenir les taux inchangés. Tout le monde aimerait qu'elles donnent des indications sur la direction de la politique monétaire en 2024', note Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Ce dernier considère toutefois qu'il est encore trop tôt pour cela, et que 'dans le meilleur des cas, elles devraient se féliciter de la baisse de l'inflation qui permet d'envisager un éventuel pivot l'an prochain'.



'Il faudra donc faire preuve de patience pour savoir quand les premières baisses de taux auront lieu et surtout de quelle ampleur sera le processus d'assouplissement monétaire', prévient-il, jugeant qu'un cycle de baisse de 100 pb en 2024 n'est 'en rien certain'.



Aucune donnée macroéconomique n'est prévue ce lundi, mais les jours suivants s'annoncent chargés sur ce front, en particulier aux Etats-Unis avec les chiffres de l'inflation, les ventes de détail et la production industrielle pour novembre.



En Europe aussi de nombreuses statistiques sont prévues cette semaine, telles que les indices PMI préliminaires, l'indice ZEW en Allemagne, la production industrielle dans la zone euro et au Royaume Uni, ou encore l'inflation en France.



En attendant, après un plongeon de 19% vendredi consécutif à un point d'activité, Anglo American regagne près de 3% à Londres, alors que les analystes de Barclays et d'UBS se veulent rassurants sur le dossier, maintenant des recommandations positives.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.