Marché : hésitant au lendemain des minutes du FOMC

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gravitent autour de leurs équilibres (-0,2% à Londres, +0,3% à Francfort, stabilité à Paris), hésitantes au lendemain de la parution des minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire du Fed (FOMC). 'Durant cette réunion la banque centrale a fait évoluer sensiblement sa communication, notamment au niveau de ses objectifs de politique monétaire et dans ses forward guidances', souligne Aurel BGC. 'La nouvelle communication du Fed permet à ses membres d'assurer aux agents économiques que les taux directeurs resteront durablement bas, même en cas d'augmentation ponctuelle de l'inflation', ajoute-t-il. 'Mais ces minutes insistent largement sur le besoin d'un vote rapide d'un plan de soutien à l'économie pour éviter une dégradation rapide de la conjoncture économique', prévient toutefois le bureau d'études. Seule donnée parue ce matin en Europe, l'Allemagne a généré un excédent commercial de 15,7 milliards d'euros en août, en comparaison avec un surplus de 18 milliards le mois précédent, les importations ayant augmenté plus vite que les exportations. Sur le front des valeurs, easyJet perd près de 2% à Londres, la compagnie aérienne à bas prix ayant indiqué, sur la base des restrictions de voyage en cours, s'attendre à opérer à environ 25% de sa capacité pour son premier trimestre 2021. Givaudan recule aussi de près de 2% à Zurich, suite à la publication par le fournisseur de parfums et d'arômes d'un chiffre d'affaires de 4,79 milliards de francs suisses pour les neuf premiers mois de 2020, en croissance de 2,7%.

