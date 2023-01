Marché: hésitant après un début d'année en fanfare information fournie par Cercle Finance • 05/01/2023 à 11:56

(CercleFinance.com) - Après un début d'année 2023 sur les chapeaux de roues pour les principales Bourses européennes, celles-ci se montrent globalement plus hésitantes ce jeudi (+0,5% à Londres, mais -0,2% à Francfort et -0,3% à Paris).



Selon Kiplink, les investisseurs sont partagés entre des minutes de la dernière réunion de la Fed à la tonalité toujours 'faucon' et la prochaine réouverture de la Chine après près de trois ans de politique zéro-Covid.



Les marchés semblent donc hésiter à poursuivre sur leur lancée du début d'année, et ce malgré une bonne nouvelle sur le front de l'inflation dans la zone euro avec un ralentissement plus fort que prévu de la hausse des prix à la production en novembre.



Les prix à la production sont en effet ressortis en hausse de 27,1% sur un an, aidés par des coûts de l'énergie qui ont reculé de 2,2% par rapport au mois d'octobre, un mois durant lequel ils avaient déjà chuté de 7,4%.



Autre donnée de la matinée, l'indice PMI composite du Royaume Uni s'est établi à 49 en décembre, en hausse par rapport à 48,2 en novembre, reflétant ainsi un ralentissement de la contraction de l'activité du secteur privé.



'Avec plus d'incertitude que jamais dans l'économie britannique, les prestataires de services se sont trouvés coincés entre des coûts obstinément élevés et de faibles volumes de clients', souligne cependant John Glen, chief economist au CIPS.



Dans l'actualité des valeurs, Ryanair grimpe de 6% à Dublin, à la faveur d'un relèvement de recommandation chez Liberum de 'conserver' à 'achat' sur le titre de la compagnie aérienne, avec un objectif de cours rehaussé de 13 à 16 euros.