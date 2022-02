Marché: hésitant à l'approche de l'inflation américaine information fournie par Cercle Finance • 10/02/2022 à 11:55

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se montrent à peu près stables (+0,1% à Londres et à Francfort, -0,1% à Paris) alors que les opérateurs arbitrent entre de nombreuses publications de résultats, dans l'attente des chiffres de l'inflation américaine en début d'après-midi.



Parmi les nombreuses publications trimestrielles du jour, les investisseurs saluent celles de Siemens (+6%), de Société Générale et d'AstraZeneca (+4%), mais délaissent celles de Thyssenkrupp (-1%), d'Unilever et de L'Oréal (-3%), ainsi que de Credit Suisse (-4%).



Dans ce contexte, les places européennes ne suivent pas la tendance favorable de la veille à Wall Street, tendance qui a été soutenue par une certaine accalmie des rendements obligataires après le succès d'une adjudication de Treasuries à 10 ans.



'Des propos des présidents de Feds régionales Bostic et Mester ont contribué à soutenir les prix des obligations, en suggérant que les pressions inflationnistes devraient s'apaiser plus tard cette année', expliquait mercredi soir Wells Fargo.



'Cependant, un rapport devrait montrer ce jeudi que l'inflation des prix à la consommation aux Etats-Unis a augmenté à un rythme annuel de 7,2% en janvier, ce qui marquerait le niveau le plus élevé depuis février 1982', prévenait la banque californienne.



'Les tensions de prix étant de plus en plus diffuses, l'inflation sous-jacente devrait également monter, au voisinage de 6% sur un an. Dans le même temps, le marché du travail est sous tension du fait du manque de main-d'oeuvre disponible', notait Oddo en début de semaine.



'Toutes les conditions sont réunies pour que la Fed démarre dès le mois prochain un cycle de hausse des taux, qui s'annonce à première vue plus soutenu et rapide que le précédent (2015-2019)', poursuivait le bureau d'études.