Marché : hausse attendue à l'ouverture

(CercleFinance.com) - Au lendemain d'une baisse de près de 0,3% à 6367 points, le CAC40 pourrait ouvrir sur un rebond de l'ordre de 0,7% au vu des futures, dans l'attente d'indications sur la consommation américaine qui seront données par Walmart. Dans le courant de la matinée, doivent paraitre une nouvelle estimation de la croissance du PIB de la zone euro pour le premier trimestre 2021, ainsi que la balance commerciale de la zone pour le mois de mars. Aux Etats-Unis, la séance devrait être marquée par la publication des chiffres de la construction résidentielle pour le mois d'avril, ainsi que par celle des résultats trimestriels des géants de la distribution Walmart et Home Depot. 'Leur discours sur l'évolution de la consommation sera important', soulignait Aurel BGC en tout début de semaine, le bureau d'études estimant par contre que la révision statistique du PIB de la zone euro 'devrait peu émouvoir les investisseurs...'. Dans l'actualité des valeurs, TF1, M6, Bouygues et RTL Group ont conclu des protocoles d'accord d'entrée en négociations exclusives pour fusionner les activités de TF1 et M6, projet de fusion approuvé à l'unanimité des instances dirigeantes des quatre groupes. Danone annonce que Antoine de Saint-Affrique a été nommé directeur général à compter du 15 septembre prochain. Il prendra alors la succession de la direction générale par intérim menée conjointement par Véronique Penchienati-Bosetta et Shane Grant. Scor fait part de la décision de Denis Kessler d'être déchargé de ses fonctions de directeur général à l'assemblée générale du 30 juin, et de la désignation de Laurent Rousseau pour lui succéder à ce poste.

