Marché: Goldman Sachs voit le Brent remonter à 86 dollars

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs s'attend à ce que le prix du baril de Brent remonte à 86 dollars au cours du troisième trimestre, à la faveur de la vigueur de la consommation et de la solidité de la demande pour les transports et la climatisation.



Plus globalement, les analystes de la banque américaine expliquent dans une note publiée lundi qu'ils prévoient que les cours pétroliers continuent d'évoluer dans un intervalle allant de 75 à 90 dollars.



Goldman justifie l'existence d'un niveau plancher à 75 dollars par le fait que la demande de pétrole repart à la hausse lorsque les prix tendent à baisser.



A l'inverse, la firme new-yorkaise dit avoir identifié un plafond à 90 dollars en l'absence d'aggravation des troubles géopolitiques.



A titre de comparaison, le baril de Brent se traite aujourd'hui autour de 80 dollars et celui du brut léger américain (WTI) un peu au-dessus de 76 dollars.



Goldman Sachs dit maintenir sa prévision d'un baril de Brent à 82 dollars pour 2025.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.