Marché: Goldman Sachs relève sa cible sur le STOXX 600

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a relevé de 6% son objectif sur l'indice STOXX Europe 600, que la banque d'affaires américaine voit atteindre 540 points dans 12 mois.



La firme new-yorkaise, qui visait jusqu'ici 510 points pour l'indice paneuropéen, explique s'attendre à une poursuite de la revalorisation des actions européennes sur fond de réaccélération de la croissance économique et d'assouplissement monétaire des grandes banques centrales.



'Les actions européennes se traitent actuellement sur la base de PER à 12 mois de 13,5x, un demi-point en-dessous de leur moyenne historique de long terme depuis 1990, et les investisseurs se demandent quel est le potentiel de hausse restant', souligne la banque d'investissement.



Les perspectives haussières de Goldman Sachs interviennent alors que le STOXX 600 a progressé de plus de 7% depuis le début de l'année et est en hausse d'un peu plus de 18% sur les 12 mois écoulés.



Pour ce qui concerne l'indice Euro STOXX 50, son objectif passe à 5400 points, contre 5000 points jusqu'ici, ce qui correspond à une hausse potentielle de plus de 7%.





