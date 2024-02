Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: Goldman Sachs relève sa cible sur le STOXX 600 information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 11:30









(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a relevé jeudi sa prévision sur l'indice paneuropéen STOXX Europe 600 que la banque d'affaires américaine voit désormais atteindre 510 points à 12 mois, soit l'équivalent d'un gain de l'ordre de 5% par rapport à ses niveaux actuels.



Dans une note de stratégie diffusée dans la matinée, Goldman justifie son plus grand optimisme par la perspective d'une amélioration de l'économie européenne dans les mois à venir.



'Les PMI se redressent, les chiffres les plus récents des prises de commandes se raffermissent et les taux d'intérêt ont atteint un plafond, tandis que l'approvisionnement en gaz est abondant', expliquent les équipes de Peter Oppenheimer, le chef de la stratégie actions mondiales et responsable de la recherche macroéconomique.



La firme new-yorkaise affichait jusqu'ici une cible de 500 points sur l'indice, mais celui-ci a récemment atteint des plus hauts historiques après s'être adjugé près de 2% depuis le début de l'année.



Goldman Sachs souligne que les valorisation des actions européennes se sont récemment tendues, mais qu'elles affichent encore - avec un PER de 13x - une légère décote par rapport à leur moyenne historique de long terme, et toujours une décote marquée par rapport à leurs homologues américaines.



Dans l'optique d'un reflux des prix, d'une baisse des taux d'intérêt et d'un maintien des salaires, ce sont les secteurs les plus exposés à la consommation qui devraient être les grands gagnants de l'embellie économique, poursuit la banque d'investissement.



Goldman conseille ainsi de surpondérer les valeurs de la distribution, des voyages et des loisirs, mais aussi des produits de grande consommation, comme le luxe qui devrait bénéficier de l'amélioration de l'effet-richesse aux Etats-Unis.



La banque relève également sa recommandation sur les valeurs industrielles de 'neutre' à 'surpondérer'.



Son objectif de cours sur l'indice Euro STOXX 50, un autre indice de référence du Vieux Continent, passe de 4800 à 5000 points à 12 mois, ce qui implique là encore un potentiel haussier de plus de 5%.





