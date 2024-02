Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: Goldman Sachs relève les actions à 'surpondérer' information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 15:21









(CercleFinance.com) - Le bon début d'année signé par les Bourses mondiales conduit Goldman Sachs à se détourner des obligations au profit des actions, que la banque d'affaires américaine conseille désormais de 'surpondérer'.



La firme new-yorkaise avait démarré l'année avec un positionnement prudent, affichant une opinion 'neutre' sur les actions comme sur les obligations, mais elle explique avoir décidé de dégrader ces dernières à 'sous-pondérer'.



Selon Goldman, l'environnement de marché en faveur des actifs cycliques - qui pousse les actions à la hausse et fait reculer les obligations - témoigne non seulement de la résistance meilleure que prévu de l'économie américaine, mais aussi d'une reprise de l'activité manufacturière mondiale en devenir.



Or la banque d'investissement rappelle qu'un redressement de l'industrie manufacturière au niveau global est généralement à l'origine d'un fort mouvement d'appétit pour le risque, même si ce rebond s'opère généralement sur la base d'indices PMI plus bas ou dans le sillage d'une récession.



Goldman Sachs ajoute que le sentiment de marché est déjà relativement optimiste et que le potentiel haussier des marchés d'actions lui semble limité, mais que leur profil risque/rendement lui apparaît aujourd'hui plus favorable que celui du crédit.



Certes, les valorisations boursières sont particulièrement tendues aux Etats-Unis, ajoute la firme américaine, qui estime toutefois que Wall Street pourrait bénéficier d'une révision à la hausse des prévisions de résultats des entreprises sur fond de raffermissement de la croissance.



Goldman conclut en rappelant que les réductions de taux des grandes banques centrales constitue également un élément porteur pour les actifs à risque, tout en mettant en évidence que les cours boursiers intègrent déjà un scénario positif sur ce point.





