Marché: Goldman Sachs abaisse son objectif sur le S&P 500

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a annoncé jeudi avoir revu à la baisse son objectif de fin d'année pour l'indice S&P 500, ramené à 3600 points contre 4300 points jusqu'ici, du fait de la récente remontée des taux.



Dans une note de stratégie, la banque d'affaires new-yorkaise précise que cette nouvelle cible fait apparaître un potentiel de baisse supplémentaire de 5% d'ici à la fin décembre, sachant que l'indice a déjà perdu plus de 22% depuis le début de l'année.



La banque américaine rappelle que la dernière fois qu'elle avait réduit son objectif sur le S&P, de 4700 à 4300 points, au mois de mai dernier, les marchés anticipaient un pic de 3,25% pour le taux des 'fed funds'.



A l'heure actuelle, les investisseurs envisagent des taux directeurs qui pourraient aller jusqu'à 4,6%, fait-elle valoir dans l'étude.



Goldman évoque aussi des perspectives économiques 'particulièrement troubles'.



'Sur la foi de nos discussions avec les clients, la majorité des investisseurs en actions sont d'avis que le scénario d'un atterrissage brutal de l'économie est devenu inévitable', souligne David J. Kostin, l'un des analystes vedette de la banque.



D'après le stratège, les acteurs de marché tentent aujourd'hui d'évaluer le calendrier, l'ampleur et la durée de la récession à venir et ajustent en conséquence leur stratégie d'investissements en fonction de ces anticipations.



Les prévisions de Goldman visent un S&P 500 toujours dans la zone des 3600 points à un horizon de six mois, puis à 4000 points dans un an, soit une progression théorique de 6%.





