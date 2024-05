Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: gare à une trop grande concentration (Lombard Odier) information fournie par Cercle Finance • 09/05/2024 à 16:12









(CercleFinance.com) - Le fort degré de concentration des marchés d'actions, dont la hausse est très axée autour des 'Sept Magnifiques', pourrait constituer un élément annonciateur d'une future correction boursière, préviennent les stratèges de Lombard Odier.



Dans un récent bulletin d'investissement, la banque privée suisse souligne que la hausse de plus de 20% de l'indice S&P 500 au cours des 12 derniers mois a été essentiellement portée par ces sept valeurs (Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Nvidia et Tesla) très liées à l'IA.



Problème, ce 'rally' boursier fortement concentré se caractérise non seulement par une dispersion considérable avec les performances du reste du marché, mais aussi par une faible volatilité au niveau des actions, créant de fait une situation 'exceptionnelle'.



'Historiquement, des niveaux de concentration aussi élevés ont souvent été suivis d'un retour à la moyenne, sur fond de correction boursière', prévient Nannette Hechler-Fayd'herbe, responsable de la stratégie d'investissement, de la durabilité et de la recherche, CIO EMEA.



'La concentration des marchés peut rester élevée un certain temps, mais finit toujours par être remise en cause, renchérit-elle.



Cet environnement de marché tendu, où les 'gagnants raflent la mise', a également pour conséquence des valorisations élevées, souligne Nannette Hechler-Fayd'herbe.



D'après la stratège, toute remontée supplémentaire des taux d'intérêt ou des anticipations concernant les taux renforcerait le risque de retournement de ces facteurs déjà tendus et remettrait en question le niveau élevé de concentration aujourd'hui observé.



Selon Lombard Odier, ces dynamiques plaident en faveur d'une diversification des investissements et d'une discipline dans le rééquilibrage des portefeuilles.



'Pour notre part, nous préconisons le maintien d'un niveau optimal de diversification en conjuguant les titres qui surperforment actuellement et les potentiels gagnants de demain', conclut l'établissement helvétique.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.