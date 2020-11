Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : gains timides dans l'attente des plans de relance Cercle Finance • 18/11/2020 à 11:40









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes tendent plutôt à gagner du terrain (-0,1% à Londres, mais +0,3% à Francfort et à Paris), alors que la question des plans de relance aux Etats-Unis et en Europe demeure au centre des préoccupations. 'Les négociations au Congrès sur le plan de relance n'avancent pas alors que le ralentissement des dépenses de consommation aux Etats-Unis met la pression sur la nécessité de nouveaux stimuli', souligne Kiplink Finance. 'Désormais, le risque le plus prégnant, ce sont de nombreuses aides qui risquent de disparaitre et un nouveau shutdown qui fera son grand retour (arrêt des activités non essentielles de l'Etat)', prévient-il. 'En Europe, le plan de relance est lui aussi ralenti par le blocage de la Hongrie et de la Pologne', poursuit Kiplink. 'Les bonnes nouvelles concernant les vaccins de Pfizer et Moderna sont désormais dans les cours, les investisseurs réclament donc autre chose'. Parmi les statistiques du jour, le taux d'inflation en rythme annuel s'est maintenu à -0,3% pour la zone euro au mois d'octobre, alors que celui du Royaume Uni a augmenté de 0,2 point pour atteindre +0,7%. Dans l'actualité des valeurs, Generali gagne 1% à Milan, l'assureur souhaitant intensifier son programme de réduction des coûts afin de générer quelque 100 millions d'euros supplémentaires d'économies récurrentes d'ici 2021. Unilever reste à peu près stable à Amsterdam, après l'annonce d'un nouvel objectif annuel de ventes mondiales d'un milliard d'euros pour la viande et les substituts laitiers d'origine végétale, au cours des cinq à sept prochaines années. Richemont cède près de 2% à Zurich, alors que la création d'un capital conditionnel a été approuvée par les actionnaires du groupe de luxe, réunis en assemblée générale extraordinaire le 17 novembre.

