Marché: gains hésitants avant des données américaines

(CercleFinance.com) - Les gains des Bourses européennes se montrent assez hésitants (stabilité à Londres, +0,4% à Francfort, +0,2% à Paris), l'ambiance semblant être à la pause après l'atteinte simultanée de records de clôture sur l'ensemble des grandes places mondiales.



La récente hausse des indices a ravivé chez certains investisseurs des doutes quant aux niveaux de valorisation des actions que certains analystes qualifient de 'surévalués', voire de cohérents avec la constitution d'une 'bulle'.



Dans ce contexte, ils auront besoin d'indicateurs économiques restant conformes au scénario des 'goldilocks', c'est-à-dire rassurants sur l'état de la croissance, mais pas suffisamment vigoureux pour écarter la perspective de prochaines baisses de taux.



Aussi, les opérateurs pourraient se montrer attentifs aux données américaines de l'après-midi, à savoir les commandes de biens durables pour février, puis l'indice de confiance du consommateur du Conference Board.



En attendant, de ce côté-ci de l'Atlantique, on notera que la croissance du PIB de l'Espagne est confirmée à 0,6% au quatrième trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent, et que le déficit public de la France s'est établi à 5,5% du PIB pour l'année dernière.



Dans l'actualité des valeurs, Repsol gagne plus de 1% à Madrid, alors que le groupe pétro-gazier lance ce jour un programme de rachat d'actions portant sur 35 millions de titres, en vue d'une réduction de son capital.



Stellantis cède par contre 1% à Paris et à Milan, pénalisé par une dégradation de conseil chez Berenberg de 'achat' à 'conserver' sur le titre du constructeur automobile, et ce malgré un objectif de cours relevé.





