Marché : Francfort et Londres reculent, Paris dans le vert

(CercleFinance.com) - Les places boursières européennes évoluent encore en ordre dispersé : Francfort et Londres lâchent respectivement 0,4 et 0,2% tandis que Paris s'éloigne quelque peu de son point d'équilibre (+0,2%).

A la veille de la réunion de la BCE et de la publication de l'inflation aux Etats-Unis, les investisseurs semblent finalement jouer la carte de la prudence.

Toutefois, 'on retiendra que la Banque mondiale a relevé sa prévision de croissance de l'économie mondiale à 5,6% cette année, contre 4% anticipé en janvier', met-on en avant chez Kiplink.

Côté statistiques, on a appris ce matin que l'Allemagne avait généré un excédent commercial de 15,9 milliards d'euros en avril, à comparer à 14 milliards le mois précédent, du fait d'un tassement de 1,7% des importations et d'une stagnation (+0,3%) des exportations.

Aujourd'hui, l'actualité européenne se concentre du côté des constructeurs automobiles.

Le groupe Renault fait savoir qu'il a été mis en examen pour tromperie dans le cadre du 'dieselgate'. Un cautionnement de 20 millions d'euros, dont 18 millions pour l'éventuel paiement des dommages et des amendes devra être déposé, tout comme une garantie bancaire d'un montant de 60 millions pour indemniser d'éventuels préjudices. Le constructeur conteste avoir commis toute infraction.

Par ailleurs, le Losange indique que depuis le 7 juin, Xiaoyan Hua-Schwab a rejoint la 'business unit' Dacia-Lada en tant que Directrice de la Communication et a intégré son comité de direction.

De son côté, Volkswagen investit environ 500 millions d'euros dans le cadre d'un cycle de financement organisé par son partenaire suédois de batteries Northvolt AB avec un volume total de 2,75 milliards de dollars US.

Le constructeur allemand a aussi annoncé que dans le cadre du 'dieselgate', son conseil de surveillance avait approuvé l'accord passé avec l'ancien président du directoire, le Pr Martin Winterkorn.

Ce dernier va ainsi verser au groupe une indemnité de 11,2 ME pour sa responsabilité dans l'affaire, tandis que Rupert Stadler, ancien membre du Directoire du Groupe et Président du Directoire d'Audi, versera 4,1 ME.

Ferrari annonce le recrutement de Benedetto Vigna en tant que directeur général.La nouvelle recrue -qui préside actuellement l'activité Analog, MEMS & Sensors chez STMicro (la plus importante de ST en 2020)- rejoindra le cheval cabré à compter du 1er septembre.

Rolls-Royce annonce la nomination d'Anita Frew en tant que directrice non-exécutive et présidente désignée. Anita Frew rejoindra le Conseil à compter du 1er juillet 2021 et succédera à Sir Ian Davis en tant que Présidente à compter du 1er octobre 2021.

Par ailleurs, Pavilion Energy Trading & Supply et bp Singapore ont signé un accord de vente et d'achat de GNL à long terme pour la fourniture d'environ 0,8 million de tonnes de GNL (gaz naturel liquéfié) par an à Singapour pendant 10 ans à partir de 2024, annonce bp aujourd'hui.

Enfin, Nokia a signé un accord de trois ans avec Orange Jordan pour déployer plus de 100 000 unités de balises WiFi Nokia à travers la Jordanie.