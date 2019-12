Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : fortunes diverses sur les places européennes Cercle Finance • 05/12/2019 à 11:13









(CercleFinance.com) - Fortunes diverses ce matin sur les places de marché européennes : si Paris fait mieux que parvenir à grappiller quelques points, Francfort et Londres évoluent sans dynamisme. Ainsi, le CAC 40 avance de +0,5%, pendant que le DAX et le FTSE 100 reculent de -0,2%. Le climat d'aversion au risque semble cependant déjà se dissiper, alors que Donald Trump affirme que les négociations commerciales avec la Chine 'se déroulent très bien', quand le président américain prévenait la veille qu'un accord pourrait ne pas être signé avant les présidentielles de mi-novembre 2020. 'Les craintes se sont muées en espoirs, tout du moins en apparence', commente Kyle Rodda, analyste de marchés pour IG. Du côté des statistiques, on a pris connaissance ce matin des ventes de détail en Europe. Ainsi, en octobre 2019 par rapport à septembre, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a diminué de -0,6% dans la zone euro et de -0,4% dans l'UE, selon Eurostat. Cette baisse fait suite à des baisses respectives de -0,2% et -0,1% le mois précédent.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.